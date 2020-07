L'EPIDEMIA

TREVISO «Nella casa di riposo San Pio X di Cordignano c'è un focolaio attivo». L'annuncio è stato dato ieri direttamente dal governatore Luca Zaia. Il centro servizi in questione è l'unico, sulle 54 strutture per anziani della Marca, nel quale ci sono ancora persone positive al coronavirus. Tutti gli altri sono già stati dichiarati Covid free. Nella San Pio X, invece, si fatica a compiere il passo definitivo. Qui sono emersi tre casi di coronavirus. Tutti tra gli anziani. L'Usl della Marca, però, assicura che la situazione è sotto controllo. «Si tratta di persone che erano già positive, poi i tamponi hanno dato esito negativo e in seguito nuovamente positivo fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria gli ultimi controlli, comunque, hanno confermato che due delle tre persone non sono più positive. Ad oggi resta solamente un'anziana debolmente positiva al Covid-19». Una 90enne che non presenta alcun sintomo. Così come non presentano sintomi gli altri anziani che hanno appena avuto il tampone negativo. Entro la fine della settimana verranno eseguiti altri test di controllo.

IL QUADRO

Nel frattempo gli anziani sono isolati e seguiti da personale dedicato. «La situazione sanitaria della San Pio X di Cordignano è pienamente sotto controllo», specificano dall'Usl. Dalle case di riposo della Marca arrivano comunque buone notizie. L'ultimo giro di controlli ha evidenziato che su 5.852 anziani è ancora positiva al coronavirus proprio solo la 90enne della San Pio X. A livello generale, però, non si possono escludere nuovi focolai. Per questo sul piano sanitario non si abbassa la guardia. «Il governatore fa bene a richiamare all'attenzione sottolinea Benazzi bisogna creare una cultura della prevenzione. I numeri in calo non devono farci dimenticare l'uso della mascherina, il rispetto della distanza di sicurezza e la necessità di evitare gli assembramenti. Se non si osservano queste indicazioni, si rischia di dover passare un autunno e un inverno molto complicato a fronte di un'eventuale ritorno del coronavirus. Tutti noi speriamo che non torni. Ma oggi non possiamo avere la garanzia assoluta».

IL PROTOCOLLO

Nei giorni scorsi è stato subito spento un altro potenziale focolaio. La macchina messa dall'Usl per individuarli e circoscriverli nel più breve tempo possibile ha dimostrato di funzionare. Tutto è partito da un anziano entrato al Ca' Foncello per sottoporsi a un intervento chirurgico. Prima dell'ingresso nel reparto ha effettuato il tampone di controllo. L'esito è stato positivo. Nel giro di pochi minuti sono stati raggiunti tutti i suoi familiari. I test hanno fatto emergere un'altra positività all'interno dello stesso nucleo. Entrambi i casi presentavano una bassa carica virale. Grazie all'isolamento, il Covid-19 è sparito nel giro di tre giorni. La conferma definitiva è arrivata sempre dai tamponi di controllo, già risultati entrambi negativi. Partendo da questo, si continua a perfezionare la macchina per andare a caccia di eventuali nuovi focolai. Al comando c'è Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso. Oltre al personale impegnato nelle strutture socio-sanitarie, lo screening più importante è quello che oggi viene fatto su tutte le persone che accedono agli ospedali per un ricovero. La procedura prevede che tutti vengano sottoposti al tampone. «Ci sono due livelli di allarme, che sostanzialmente indicano le priorità è il quadro fatto da Rigoli il primo livello riguarda l'eventuale emersione di un caso di coronavirus con alta carica virale. Davanti a questo, vengono immediatamente contattati i familiari e si dà il via ai test a tappeto sui contatti più stretti. Se invece c'è una carica virale estremamente bassa, abbiamo la possibilità di procedere sì allo stesso modo, ma con un'urgenza minore, perché c'è una scarsa probabilità che il virus si replichi».

Mauro Favaro

