(m.f.) Un nuovo focolaio di coronavirus. È quello scoppiato nei giorni scorsi in un gruppo di appassionati di auto d'epoca a Morgano. Alla fine sono stati confermati 10 contagi. Solamente una persona è stata ricoverata in ospedale. Le altre hanno sviluppato al massimo lievi sintomi, gestibili nell'isolamento domiciliare. Il gruppo, composto anche da diversi anziani, si era radunato a casa di un amico comune poco prima che scattasse la zona rossa. Ogni persona aveva fatto il possibile per rispettare al meglio le misure di prevenzione. Ma evidentemente non è bastato. Nel corso della serata tutto era andato per il meglio. Nei giorni seguenti, però, uno dei partecipati ha avvisato gli altri che era risultato positivo al Covid. È entrato subito in azione il sistema di tracciamento dei contatti del servizio Igiene e sanità dell'Usl della Marca. E dopo i tamponi sono stati confermati 10 contagi. L'aumento delle positività preoccupa anche Povegliano. Ieri il sindaco Rino Manzan ha diffuso un nuovo appello invitando tutti a evitare proprio i ritrovi nelle case. «Nell'ultima settimana il numero dei contagi è cresciuto in maniera importante anche nel nostro comune spiega voglio ricordare che attualmente ci troviamo in regime di zona rossa, dove tutti gli spostamenti e le attività del nostro vivere quotidiano devono essere limitati. Se non ci sono impegni di lavoro, motivi di salute o di prima necessità, è necessario restare a casa il più possibile, evitare gli assembramenti, cautelarsi indossando la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale. Soprattutto, vanno evitate le festicciole in casa tra amici o parenti: ricordo che non vale la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private».

