Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Covid dilagante tra gli stranieri di origine slava: l'Usl 2 chiede aiuto ai sindaci per contattare i referenti delle varie comunità, macedone, kosovara, albanese, romena per cercare di convincere i loro connazionali a vaccinarsi.I DATINella Marca, la percentuale di appartenenti a queste nazionalità tra i positivi ha raggiunto addirittura il 53 per cento: una vera e propria emergenza che non accenna a rallentare. Il focolaio...