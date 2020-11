FOCOLAIO ALL'ISRAA

TREVISO «Sono nervosa, siamo costretti a stare chiusi qui, non succede mai niente». Così Anna Maria De Piccoli, 96 anni (nella foto grande a destra), si lamenta con il figlio Giorgio dal reparto Covid dell'Israa Casa Albergo Salce. Lei e altre coetanee sono risultate positive all'ultimo tampone. «Per fortuna sono asintomatiche, quindi il vero problema non è lo stato di salute fisica, ma quella mentale». Chiedono di non essere abbandonate, di non restare sole. Ma è difficile durante l'emergenza gestire la loro frustrazione. «Purtroppo non le consola il fatto che l'emergenza sia endemica. Sono donne autosufficienti, abituate a frequentare il mercato del martedì e del sabato, a uscire. Si sentono in gabbia». I figli le consolano come possono al telefono, insieme ai nipoti. «Per fortuna c'è molto scambio con la direzione, la struttura è presente e lascia percepire che non ci sia una situazione di estraneità o di abbandono. Li sentiamo attenti per quello che possono. E ne siamo molto sollevati». Cesarina Schiavuta ha da poco compiuto 95 anni. E comincia ad essere preoccupata. «È l'ex direttrice della casa albergo, donna di tempra e di polso. Ora però la sento più mansueta, inizia a temere per la sua salute» conferma il nipote Alberto Livolsi: «È difficile far capire loro che le abitudini cambiano. Erano abituate a scendere il martedì al mercato e godere del saluto di tutti. Credo che ben abbia fatto la struttura a creare un reparto a sè per i malati Covid. Così non sono da sole. C'è il rischio di una spirale depressiva, e avere una collega di disavventura con la quale fare due chiacchiere aiuta a far trascorrere il tempo». Le residenze dell'Israa sono 4, in tutto ospitano 850 anziani. «Ma solo alla casa albergo Salce si sono avuti contagi. Qui ci sono i residenti autosufficienti che possono entrare e uscire dalla struttura» spiega il direttore sanitario Giorgio Pavan. Oggi ci sono 49 persone positive: 20 tra i non autosufficienti, 19 tra gli autosufficienti e 10 operatori. Gli anziani sono tutti in isolamento, ma solo 3 hanno qualche sintomo. Gli altri sono asintomatici. Le altre strutture però sono Covid free.

STRESS EMOTIVO

«Il 15 e 16 ottobre abbiamo organizzato un convegno promosso da Israa in Provincia dove hanno partecipato 55 RSA da tutta Italia -prosegue Michielon- Luca Pezzullo è stato protagonista di un intervento molto interessante su un tema che sarà di emergenza a brevissimo. Se la prima ondata è stata vissuta pensando che fosse l'ultima, sulla seconda ci saranno dei problemi a livello di stress davvero impegnativi». È emersa dunque l'esigenza di provvedere anche a dispositivi di protezione emotiva. «Noi abbiamo colto la palla al balzo e stiamo lavorando per dare un sostegno ai familiari, ai nostri residenti e agli operatori. Ci sono situazioni toccanti, tutti noi siamo coinvolti» ribadisce Michielon che pensa alla madre ricoverata e a uno zio in una struttura fuori dalla città. In trincea anche medici e sanitari. «Quando il carico di responsabilità è enorme, nonostante i problemi non possiamo mollare. Ne va della sicurezza di tutti -interviene Pavan- L'imperativo è aiutare tutti a resistere curando l'aspetto emozionale». La più grande emergenza ora non è soltanto isolare i positivi e arginare i contagi ma dare un supporto agli operatori stressati dalla nuova ondata e agli anziani di nuovo posti di fronte alla fragilità. «Non vogliamo chiudere le porte agli affetti. Stiamo cercando il modo per superare questo tragico momento».

INCONTRI A DISTANZA

Oggi all'Israa si sono organizzati gli incontri a distanza. Usiamo la finestra -prosegue Michielon- per fortuna in alcune strutture abbiamo dei vetri grandi al piano terra. In questo modo i familiari possono parlare con gli anziani con la divisione del vetro». «Usare le tende trasparenti e sanificarle implicherebbe ridurre del 50% le visite e non vogliamo» commenta Pavan. «Sappiamo bene che l'abbraccio è fondamentale, ma in questo momento è pericoloso. Utilizzavamo delle sale apposite con tavoli distanziati ma ora non si può. Dobbiamo salvaguardare la salute della persona». L'Israa ha acquistato 4 armadi ermetici all'ozono. Un investimento da 20mila euro. «Abbiamo cercato di mantenere il momento del dono: quando arrivano indumenti, frutta e regali noi li igienizziamo tutti e li distribuiamo. Anche questo aiuta a mantenere saldo il cordone».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA