TREVISO È esploso un focolaio di coronavirus all'interno dell'ex caserma Serena. Tre giovani ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo sono risultati contagiati dal Covid-19. E adesso scatta lo screening generale sulle 358 persone che gravitano nella struttura, tra ospiti e operatori. Le positività sono emerse nella giornata di ieri. Tutto è partito da un migrante colpito da lievi sintomi influenzali. In questo periodo condizioni del genere vengono immediatamente inquadrate come casi sospetti di coronavirus. Il tampone eseguito dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca ha confermato il contagio. Di seguito, sono stati sottoposti al test altri due migranti che erano entrati in stretto contatto con lui. E anche loro sono risultati positivi al Covid-19. Ora si trovano tutti e tre in isolamento all'interno della stessa ex caserma. Non si esclude un loro trasferimento in altre strutture. Ma per il momento la quarantena viene portata avanti nel centro di accoglienza che sorge sul confine tra Treviso e Casier.

Adesso c'è il timore che il focolaio si allarghi. Oggi verranno sottoposte al tampone tutte le 358 persone che vivono e lavorano nell'ex Serena: 330 richiedenti asilo e 28 operatori. Si tratta di un passaggio delicato. Ieri la situazione è rimasta tranquilla. Non sono state registrate proteste tra i migranti. Ma il precedente consiglia di muoversi con la massima cautela. Un primo screening di massa all'interno dello stesso hub, infatti, era già stato eseguito a metà giugno, dopo la conferma della positività al coronavirus di un operatore e di un richiedente asilo di 34 anni proveniente dalla Nigeria. In quell'occasione il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl aveva deciso di trasferire le due persone contagiate nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Questo perché è possibile che il virus riesca a nascondersi per alcuni giorni anche dopo il contagio. L'obiettivo era consentire loro di portare a termine l'isolamento in un luogo protetto. Ma alcuni migranti avevano fatto scoppiare una rivolta. I richiedenti asilo si erano schierati davanti ai cancelli impedendo alla task force dell'azienda sanitaria, accompagnata da alcuni operatori, di uscire dalla struttura. Si era temuto il peggio. Un medico, spintonato, era finito a terra. E alla fine tutta la squadra era stata costretta a rinchiudersi nella guardiola, dotata di inferriate, spingendo alcuni armadi contro la porta per scongiurare il rischio che qualcuno riuscisse a entrare. La task force era rimasta in ostaggio per mezz'ora. Fino a quando le forze dell'ordine non hanno messo in piedi un cordone per consentire loro di uscire senza entrare in contatto con i migranti. Lo screening generale, comunque, aveva dato esito negativo. Oltre ai due casi positivi, non erano emersi altri contagi.

«Se fosse successo nel picco peggiore dell'epidemia da coronavirus, tra marzo e aprile avevano sottolineato dall'Usl i casi positivi si sarebbero velocemente moltiplicata». Per fortuna non è andata così. Forse per la carica virale più bassa? Difficile dirlo con certezza. Quel che è certo è che ora tutti si augurano che le cose vadano esattamente nello stesso modo. Ovviamente senza i tafferugli. In caso contrario, sarebbe probabilmente necessario mettere a punto un piano ad hoc per distribuire i migranti contagiati in strutture protette. Se non altro perché dentro l'ex caserma non è semplice rispettare l'assoluto isolamento. L'imperativo categorico adesso è fare tutto il possibile per evitare di alimentare uno dei focolai di coronavirus più delicati in assoluto.

