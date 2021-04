Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREOCCUPAZIONESPRESIANO/BORSO DEL GRAPPA I cittadini si assembrano in strada e il Comune corre ai ripari rimuovendo le panchine. Succede a Spresiano, che in questi giorni vive un aumento dei positivi al Covid, dove due panche pubbliche erano diventate nell'ultimo periodo luogo di ritrovo di capannelli di persone, giovani e non. Nel frattempo a Borso del Grappa un nuovo focolaio si sarebbe sviluppato tra le persone che hanno partecipato a...