L'EPIDEMIA

POVEGLIANO / TREVISO Il coronavirus sta rallentando. Ma non si può abbassare la guardia. Non è una frase di circostanza. Lo dimostra il caso di Santandrà, frazione di Povegliano. L'onda lunga del periodo natalizio ha fatto esplodere i contagi. Sono state coinvolte 110 persone: 70 risultate positive, tra le quali intere famiglie, e 40 in quarantena precauzionale. Un'enormità se si pensa che nel capoluogo ci sono solo 5 residenti in isolamento. E purtroppo negli ultimi giorni hanno perso la vita due persone di 83 e 86 anni. «La popolazione di Santandrà è scossa per quello che è successo spiega il sindaco Rino Manzan per fortuna ora i casi stanno diminuendo. Si va verso un dimezzamento, rispetto al picco. Non possiamo dire con certezza cosa possa essere accaduto. Quel che è certo è che bisogna continuare a rispettare le misure di prevenzione».

L'ANDAMENTO

Il calo generale dei contagi sta dando una mano per rientrare nella normalità. Ieri nella Marca sono emerse 94 nuove positività. Ma continua a diminuire il numero totale dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da Covid. Adesso sono 2.765 (-42 in un solo giorno). Purtroppo ancora non si azzerano i decessi. Sempre ieri nella Marca sono mancate altre due persone risultate positive al coronavirus. Con questi, salgono a 1.336 i lutti tristemente registrati in provincia in poco più di undici mesi di epidemia, dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. Di contro, si allenta la pressione sugli ospedali grazie alla riduzione dei ricoveri. Oggi in ospedale ci sono 263 pazienti Covid positivi: 228 ricoverati nei reparti ordinari e 35 in Terapia intensiva. Calano anche i contagi nelle case di riposo. Si è scesi a 220 (nel corso della seconda ondata era stata superata quota mille): 99 anziani e 121 operatori. «A livello generale, l'altro ieri abbiamo eseguito 1.139 tamponi fa i conti Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl il rapporto tra positività e test eseguiti è mediamente sceso al 6%. Domani si tornerà in zona gialla».

VISITE E NODO PERSONALE

E proprio da domani gli ospedali riprenderanno le attività ordinarie, iniziando a recuperare le prestazioni non urgenti saltate negli ultimi due mesi e mezzo di emergenza (13.355 visite ed esami e 11.584 interventi chirurgici). L'azienda sanitaria ha già previsto delle ore aggiuntive a livello ambulatoriale per accelerare l'operazione. «Le prestazioni verranno eseguite anche di sabato fa il punto il direttore generale se necessario, poi, valuteremo se sarà il caso di aprire anche agli appuntamenti di domenica». La Fp-Cgil mette in guardia: «Il personale non è sufficiente avvertono Tiberio Monari della Fp-Cgil Medici e Sara Tommasin il sistema fatica con il personale che, impiegato ancora a operare per la cura e il contenimento del virus, sarà chiamato a far ripartire le attività ambulatoriali, le visite e gli esami non urgenti». Netta la replica di Benazzi: «Abbiamo sempre assunto tutto il personale che potevamo assumere conclude ci sono poi specialisti che non si trovano: dalla pneumologia alla medicina interna. Ma questo è legato alla programmazione nazionale, che è stata errata, non certo alla nostra volontà». (m.fav)

