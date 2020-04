IL PIANO

TREVISO Tamponi per tutti. Il nuovo giro di controlli contro il coronavirus nelle case di riposo verrà eseguito dall'Usl usando direttamente i tamponi, al momento l'unico esame in grado di dire con certezza se una persona è stata contagiata dal Covid-19. Il centro di Microbiologia di Treviso sta lavorando a pieno ritmo. Ad oggi riesce a processare 1.350 tamponi al giorno. E si punta ad andare verso quota 2mila. «Verranno ricontrollati tutti annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca anche gli anziani che al primo giro di controlli erano risultati negativi al test sierologico rapido». Cioè quello eseguito con una puntura sul polpastrello. Proprio questi test veloci ora verranno consegnati ai centri servizi per anziani: l'azienda sanitaria formerà il personale delle Rsa per permettere a ogni struttura di fare l'accertamento rapido direttamente in casa. In caso di positività, poi, scatterà sempre il controllo definitivo con il tampone. Ma il sistema diventerà più snello.

NUOVO GIRO DI CONTROLLI

Il nuovo giro di controlli eseguito dall'Usl nelle case di riposo, intanto, verrà portato a termine entro il 15 maggio. Ieri è toccato al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. E il primo maggio toccherà a villa Fenzi di Conegliano. Sono le due strutture che ad oggi hanno sviluppato al loro interno i più grossi focolai di Covid-19. La situazione resta seria. Il monitoraggio da parte dell'azienda sanitaria rimane costante: in questo periodo si è deciso di eseguire un giro di test ogni 20 giorni. Adesso a quanto pare i numeri stanno progressivamente migliorando. Il Cesana Malanotti era arrivato a contare 71 anziani contagiati su 145. Più 34 operatori su 168. «I numeri stanno progressivamente calando confermano dal comitato dei familiari e fortunatamente anche gli operatori stanno rientrando dopo essersi negativizzati. È un passaggio fondamentale per garantire l'assistenza». Discorso simile per casa Fenzi, dove erano stati contagiati 112 anziani su 190 e 47 operatori su 160.

LO STRUMENTO

Sempre per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, ieri è nato il nuovo Osservatorio provinciale sui centri servizi per anziani, che porterà alla condivisione di dati, problemi e, di conseguenza, soluzioni. È composto dall'Usl, dai direttori delle strutture, dai presidenti dei comitati dei sindaci dell'azienda sanitaria e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. L'imperativo è contrastare la diffusione del Covid-19. Si guarderà alle case di riposo, certo, ma senza trascurare i servizi domiciliari e quelli dei distretti. «Dare vita a un Osservatorio che vede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti del settore della residenzialità degli anziani è un risultato, primo in Veneto, e un punto di partenza sottolineano le tre sigle sindacali abbiamo gettato le basi per fare sistema e gestire al meglio il proseguo della fase emergenziale per quando riguarda la tutela della salute di anziani e lavoratori». «Mentre si registra la ripartenza delle attività produttive e si mitigano le limitazioni alla circolazione delle persone aggiungono dal coordinamento provinciale dei centri servizi anziani di Treviso è indispensabile tenere alta la guardia e tracciare percorsi condivisi e specifici verso l'obiettivo comune: lasciare fuori dalle strutture il contagio». Un passo in avanti anche per Benazzi: «L'iniziativa è nata in una logica di sinergia, massima collaborazione e trasparenza». «Siamo consapevoli che ci aspettano sfide importanti tira le fila Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'Usl, assieme alle presidenti dei comitati dei sindaci dei distretti di Pieve di Soligo e Asolo, Lisa Tomasella e Annalisa Rampin ma stiamo lavorando con un forte spirito di squadra e collaborazione, ponendo al centro le istanze dei 94 Comuni del territorio dell'azienda sanitaria trevigiana». (m.fav)

