Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOTREVISO «Vaccinatevi contro il Covid per voi ma anche per proteggere i vostri genitori e i vostri nonni». È un appello accorato quello di Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. E purtroppo non è basato solo sulla teoria. Negli ospedali di Treviso e Vittorio Veneto sono morte due anziane di 89 e 93 anni contagiate dai figli no vax. La prima non si era vaccinata, la seconda sì ma non ancora con la terza dose....