Un flashmob al tramonto, di fronte al municipio del paese, per dire «noi ci siamo e non abbiamo intenzione di mollare, ma abbiamo bisogno di essere supportati». Così ieri sera esercenti e commercianti di Monastier hanno incontrato l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Paola Moro. Erano soprattutto titolari e collaboratori di bar e caffetterie, che da questa settimana - dopo l'emanazione dell'ultimo Dpcm - sono obbligati a chiudere le loro attività alle ore 18, ma c'erano anche rappresentanti di altre categorie del commercio, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza e solidarietà ai colleghi. Catiana Zoia, titolare del Caffè Centrale nonché uno dei riferimenti del Gruppo Commercianti di Monastier, ha espresso il sentimento suo e dei colleghi. «Siamo un paese piccolo, di 4.500 abitanti, però vorremmo provare a far sentire la nostra voce e il nostro grido d'aiuto. Il piccolo gesto di stasera, per il quale ringraziamo il sostegno dell'amministrazione comunale, è nato spontaneamente, dal confronto fra di noi, per sensibilizzare il paese, per dire che ci siamo e non vogliamo far morire le nostre attività. È stato il nostro modo per cercare conforto e sostegno. Se muoiono le attività, muore anche una comunità». Il sindaco Moro ha dichiarato: «Le vostre preoccupazioni, sono anche le nostre - ha detto il sindaco Moro -. La situazione è davvero grave, sotto il profilo sanitario, economico e sociale. Personalmente non ho condiviso la manovra di chiusura al pubblico di tutti i locali alle ore 18, avrei preferito far chiudere solo quelle attività che non rispettavano le misure di sicurezza». Il messaggio è stato rafforzato dall'assessore Dal Ben, che ha esortato gli esercenti «a tener duro, siete l'anima del paese. Cercate di sorridere dietro il bancone, nonostante le preoccupazioni che avete nel cuore».

Federica Florian

