Fisioterapia per eliminare l'incontinenza dei bambini

TREVISO Fisioterapia specifica per risolvere il problema della pipì a letto nei bambini che hanno tolto il pannolino ormai da tempo. E poi pacemaker, mini-robot, laser e cellule staminali per battere l'incontinenza negli adulti. Le frontiere degli studi scientifici mondiali passano per l'ospedale di Treviso. Quelle elencate sono tutte novità che potrebbero presto essere adottate a livello operativo anche nel capoluogo della Marca. Le tecniche in fase di sviluppo sono state al centro del 12esimo congresso internazionale sulla diagnosi e sulla cura delle patologie del pavimento pelvico andato in scena proprio al Ca' Foncello. Oltre 300 specialisti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti a Treviso per confrontarsi sui progressi della medicina nel trattamento dei disturbi del pavimento pelvico, come incontinenza, prolassi, dolore pelvico, sindromi disfunzionali gastrointestinali e urologiche. A fare gli onori di casa Giulio Santoro, responsabile del centro di riferimento di terzo livello per l'incontinenza e le stomie dell'Usl della Marca «Sono emerse novità promettenti che aprono a prospettive future di guarigione da molti di questi disturbi spiega in particolare una nuova teoria sulla enuresi, cioè l'incontinenza notturna nei bambini: non ci sarebbe alla base un fattore psicologico, ma una lassità dei legamenti non ancora sviluppati, che può essere corretta con la fisioterapia». Poi si è fatto il punto sull'incontinenza negli adulti. «È stata confermata la grande efficacia dell'intervento di neuro-stimolazione, mediante il posizionamento di un pacemaker che regola l'attività dei nervi sacrali conclude Santoro il futuro potrebbe essere rappresentato dall'utilizzo delle cellule staminali che potrebbero ripristinare le cellule muscolari mancanti o dall'utilizzo di laser, radiofrequenze e mini dispositivi robotici che potrebbero portare a dei grandi vantaggi negli interventi correttivi per i prolassi degli organi pelvici».

