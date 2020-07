LA POLEMICA

TREVISO Molte piccole aziende trevigiane sono alle prese con mercati al rallentatore e scarsità di clienti post-pandemia. Chi invece si presenta puntuale è il Fisco. «Sono ben 246 le scadenze fiscali del mese di luglio tra versamenti, comunicazioni, istanze di bonus legati al Covid. Un vero record conferma Vendemiano Sartor (nella foto ndr), presidente di Confartigianato Marca Trevigiana - con enorme delusione abbiamo appreso che la richiesta, formulata anche dalla nostra associazione, di far slittare dal 20 luglio al 30 settembre il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irpef, contributi INPS, Ires, addizionali, è stata rigettata dal ministero dell'Economia».

RABBIA

A giustificazione, spiegano dall'associazione artigiana, i tecnici ministeriali hanno addotto la necessità di predisporre il Documento di economia e finanza. L'argomentazione non ha convinto i rappresentanti della piccola impresa nostrana: «La memoria sta venendo meno afferma Sartor - lo scorso anno la proroga delle date è stata concessa dal Governo per sanare i ritardi da parte dell'amministrazione finanziaria nel fornire i dati per gli Isa (gli Indicatori sintetici di affidabilità: l'auto-verifica che le ditte devono inviare, ndr). Eppure le tempistiche per presentazione di quel Documento erano analoghe».

L'ACCUSA

Per questo, sta salendo la protesta nella categoria: «Le imprese oggi già provate dalle ripercussioni delle chiusure degli scorsi mesi, che stanno cercando di ritrovare una normalità, dovranno pagare entro lunedì, seppur in difetto di liquidità. Una situazione surreale che non aiuta certo il tessuto economico delle pmi». A maggior ragione perché una soluzione, secondo Confartigianato, era possibile: «Per evitare l'effetto ingorgo era stata avanza la proposta di rinviare almeno le scadenze del 20 luglio al 30 settembre. Ma, anche in questo caso, pare che siano più importanti i passaggi burocratici, o almeno quando aiutano a far cassa'. Confidiamo in un intervento urgente per porre rimedio alla situazione».

M. Z.

