IL SUMMIT

TREVISO Il punto della situazione verrà fatto questa mattina. I sindaci della Marca sono stati convocati alle 10.30 nell'Auditorium della Provincia di Treviso per parlare dell'emergenza Coronavirus e dell'applicazione del nuovo decreto firmato ieri sera dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per le misure di contenimento dei contagi. Confermata la chiusura delle scuole in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna fino all'8 marzo, rimane il timore per la tenuta del sistema sanitario nazionale, in particolare per i reparti di rianimazione del Nord Italia.

Nella Marca non sono state previste zone rosse (l'unico comune veneto è quello di Vo' Euganeo, centro del primo focolaio in regione), nei quali vige il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale fino all'8 marzo. Le misure applicabili in Veneto (tutte fino alla stessa data, 8 marzo appunto), riguardano invece la sospensione degli eventi e delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, a meno che non si svolgano a porte chiuse; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi per assistere a manifestazioni che si svolgano in altre regioni; la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere ordinario, e gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose); l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure tali da evitare l'assembramento di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.

Stop alle lezioni in ogni scuola di ordine e grado e Università e sospensione dei concorsi pubblici. Anche l'apertura di ristoranti ed esercizi commerciali rimane condizionata alla possibilità di garantire lo spazio di almeno un metro tra gli avventori. Stesse garanzie devono essere assicurate da musei e altri istituti e luoghi della cultura. Limitate anche le visite nelle aree di degenza ospedaliere e nelle residenze sanitarie assistenziali con l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri e riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza. Di tutto questo, e dei dubbi che possano sorgere sull'applicazione del decreto, discuteranno i sindaci questa mattina, alla presenza del Prefetto Laganà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA