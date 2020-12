L'ADDIO

TREVISO «Ciao amico. Sei stato un mentore saggio e perspicace. C'eri sempre per la famiglia, gli amici e per gli altri. C'eri sempre per le tue pazienti: quanti bimbi hai accolto per la prima volta alla vita, tra le tue braccia sicure e possenti. Un affetto quasi fraterno ci ha legato fin dalla mia infanzia. La tua figura ha ispirato le mie scelte professionali. La mia storia su questa Terra si è realizzata anche grazie a te. Fisicamente lasci un vuoto immenso, ma il bene che hai fatto e tutto ciò che hai donato vivrà per sempre». Sono queste le parole con le quali Enrico Busato, direttore dell'unità di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Treviso, ha voluto salutare per l'ultima volta Valter Adamo, ex primario dello stesso reparto, mancato mercoledì scorso a 71 anni dopo quasi tre settimane passate in Terapia intensiva a causa della polmonite sviluppata in seguito al contagio da coronavirus.

LA CELEBRAZIONE

Il funerale è stato celebrato ieri nel tempio di San Nicolò. Davanti a tutti c'erano la moglie Annamaria e i due figli, Elisa con Alvise e Francesco. E poi gli amici di sempre, dai colleghi di lavoro agli Alpini, passando per il Centro della famiglia e la società di calcio Condor Sant'Angelo, il più importante settore giovanile di Treviso. Adamo la guidava come presidente. Sul feretro, ricoperto di fiori bianchi, è stata adagiata una sciarpa della stessa società. «Non era questo l'appuntamento che ci siamo dati quel venerdì in cui sono venuto a salutarti. Ci eravamo ripromessi di organizzare il prima possibile una cena con il gruppo di amici -ha continuato Busato- la cornice di affetti che ha circondato la tua vita non ha potuto accompagnarti nell'ultimo tratto per il problema del Covid. È il nostro rammarico più grande. Ma quel venerdì ti ho visto sereno. Ti avevano dovuto togliere tutto, ma non la tua fede. Anche quando ci siamo salutati per l'ultima volta, senza saperlo, mi hai dato l'ultima e più grande lezione di vita».

SENSIBILIZZAZIONE

Infine, ha preso la parola la figlia Elisa, che nelle ultime settimane ha raccontato il contagio da Covid sui social per sensibilizzare quante più persone possibile al rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del virus. «Ciao papi» è stato il suo ultimo saluto. Poi ci si è spostati in cimitero. «Quando abbiamo adagiato papà e ho preso la pala per scavare la sua dimora terrena -ha scritto ieri alla fine della giornata più lunga- un raggio di sole ha illuminato i volti di tutti i presenti. Eri già in Cielo».

Mauro Favaro

