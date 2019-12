Finto profugo arrestato con documenti contraffatti

L'ARRESTO

TREVISO Tentava di entrare in Italia con documenti falsi e un permesso di soggiorno fasullo spacciandosi per un richiedente asilo. È durata qualche ora l'avventura in terra trevigiana di uno straniero (al momento è ancora in corso la sua identificazione). A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti della Polfer di Treviso al termine di un controllo effettuato ieri mattina in stazione. Quando è stato fermato, lo straniero ha esibito agli agenti un documento d'identità che ha insospettito i poliziotti. Accompagnato in ufficio, è stato poi scoperto che quel documento era falso. L'uomo era anche in possesso di un permesso di soggiorno con richiesta di asilo intestato a un cittadino sudanese, anch'esso contraffatto. Lo straniero era sbarcato all'aeroporto Canova di Treviso qualche ora prima con un volo proveniente da Malta. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

IN AUTOSTRADA

Giovedì pomeriggio sono scattate le manette anche per un 45enne italiano, residente in Germania, fermato per un controllo dalla polizia stradale alla barriera autostradale Venezia Nord nel territorio di Mogliano Veneto. Gli agenti avevano notato una Peugeot 207 considerata sospetta. Alla guida c'era infatti un uomo che era sprovvisto di patente e non aveva con sé nessun altro documento di identificazione. Gli agenti hanno così proceduto a un accertamento più approfondito scoprendo che il 45enne aveva alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In più era pure destinatario di un ordine di carcerazione. A quel punto gli agenti hanno fatto scattare l'arresto e hanno accompagnato in carcere il 45enne.

G.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA