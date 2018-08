Finanziamenti dal ministero: al Comunale 424mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI STANZIAMENTITREVISO A fine luglio, come ogni anno, il Dipartimento generale dello spettacolo dal vivo rende noti gli stanziamenti ai diversi teatri, festival ed associazioni musicali italiani. È il famoso Fus, cioè lo stanziamento che ogni anno viene messo a disposizione dal ministero per le arti performative. Stanziamento peraltro retroattivo, che arriva a stagioni avviate e spesso, quasi concluse. Al Teatro Comunale di Treviso va in sostanza la conferma della cifra del 2017, con una lieve flessione. Si passa infatti dai 429.337 euro...