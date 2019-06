Finanza etica e allarme clima «Serve impegno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONFERENZATREVISO Il cambiamento climatico è una realtà che non deve essere sottovalutata. Le emissioni di gas serra stanno aumentando più rapidamente del previsto e gli effetti si stanno palesando prima di quanto si potesse supporre. Il monito viene dagli scienziati del Wwf ma non tutti si rendono conto della gravità della situazione. Bisogna intervenire e ognuno nel suo piccolo può farlo. Non basta però solo acquistare un'auto elettrica o razionalizzare l'acqua, è opportuno deviare il flusso dei propri investimenti e orientarli...