Filatelia Trevisana chiude dopo 50 anni: «Sono commosso»

L'ADDIOTREVISO Ha scelto un modo poetico e forse inevitabile per salutare i suoi clienti. Una lettera, un pensiero ma soprattutto un francobollo. Così Mario Prestianni il 31 dicembre lascia l'attività dopo oltre cinquant'anni di attività. E anche la Filatelia Trevisana di via Orioli entra di diritto nella memoria della città. Ancora pochi giorni e questo mondo antico fatto di dettagli sarà passato. Originario di Udine, Prestianni, nel 1968, ha preso in mano l'attività rilevata dal fratello due anni prima. «Lavoravo alla Zanussi, non...