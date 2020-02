(g.pav.) Dopo le condanne riportate in primo grado per truffa da Andrea e Federico De Carlo e da Quirino Brugnera, rispettivamente figli e fratello dell'ex dipendente infedele, è arrivato il momento del processo d'appello. Tra poco più di due settimane cercheranno di far accogliere il ricorso presentato dai loro legali per ottenere l'assoluzione piena, sostenendo (come hanno sempre fatto) di essere del tutto estranei alle condotte tenute in passato dalla madre. Anche la 60enne però non ha chiuso i conti con la giustizia. Al di là delle cause civili che devono ancora arrivare a conclusione, la donna è sotto processo a Treviso per ricettazione e violazione della privacy. Le accuse fanno riferimento a documentazione che l'ex impiegata infedele avrebbe prodotto davanti al giudice civile durante una delle cause risarcitorie intentate dall'ex datore di lavoro. In particolare si tratterebbe di carte della banca in cui Remo Perin aveva i propri conti correnti e quelli dell'azienda, la filiale di Mareno di Piave della Cassa di Risparmio del Veneto. Estratti conto e ricevute attestanti le movimentazioni, documentazione che però sarebbe dovuta rimanere a uso interno. Nell'ipotesi della Procura la Brugnera sarebbe riuscita a ottenere quel materiale attraverso un accesso informatico abusivo al profilo dell'home banking di Perin.

