Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Per andare alle Fiere di San Luca, che si svolgeranno per tre settimane dal primo al 24 ottobre, sarà obbligatorio il Green pass. È questa la decisione presa ieri pomeriggio durante la riunione della commissione Pubblici Spettacoli in Prefettura. Condotta da un delegato del Prefetto, erano presenti il vicesindaco Andrea De Checchi, i rappresentanti delle forze dell'ordine e quelli dei gestori delle attrazioni anima...