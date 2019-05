Fiera, il prato incanta «Resti un'area verde contro auto e smog»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTATREVISO Il cielo minacciava pioggia, ma Prato in Festa non si è fatta intimidire. Acciaccata da un rinvio di una settimana a causa del maltempo che da giorni non lascia tregua, la manifestazione che si svolge nella grande area famosa per le Fiere di S. Luca ha vissuto ieri un pomeriggio di felicità, tra giochi, balli e attività per i più piccoli. Il tema principale è sempre lo stesso, come ribadito da Dario Brollo, presidente dell'associazione in capo all'evento: «Come dice il nome, vogliamo che Prato della Fiera torni alla sua...