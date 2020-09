IL TAGLIO DEL NASTRO

TREVISO Assessore all'Ambiente, consiglieri comunali, qualche residente: c'era un po' tutti all'inaugurazione della nuova area sgambatura cani di via Boccaccio, spazio verde che andrà a servire i quartieri di Fiera, Selvana e Santa Maria del Rovere. L'area individuata, di proprietà comunale, è stata recintata con rete metallica di 2 metri d'altezza, dotata di una bussola di dimensioni pari a 1,80 per 1,80 metri con doppio cancello pedonale per l'accesso dei fruitori dell'area (proprietari dei cani) e un cancello carrabile a due ante di larghezza di 3 metri per l'accesso dei mezzi destinati allo sfalcio dell'erba e la manutenzione delle alberature e degli arbusti esistenti. Il lavoro ha compreso la potatura delle alberature presenti all'interno dell'area, il livellamento del terreno Nell'area sono stati predisposti idonei plinti e canalizzazioni per poi collegarsi alla futura realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

LE REGOLE

«Per tutelare il benessere degli animali e migliorarne la fruibilità - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera - l'area è inoltre dotata di un cartello informativo all'ingresso relativo alle modalità di fruizione da parte dell'utenza, una nuova panchina, una fontana per l'approvvigionamento dell'acqua e due cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. L'importo totale dei lavori è di 27.945,54 euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA