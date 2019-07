Fidanzati assassinati si riapre la ferita Il paese in silenzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOLORE CORDIGNANO Ventiquattro anni dopo la ferita non brucia più, ma i segni in paese ci sono ancora. Nessuno ha dimenticato il duplice delitto di Corrado Pianca e Paola Longo, e non è un paradosso se proprio per questo nessuno li nomina più. A partire dai famigliari dei due fidanzati, uccisi in modo così efferato. Chi conosce i fratelli delle giovani vittime, assicura che da anni hanno chiesto l'assoluto silenzio sui quanto accaduto. Sui due congiunti, ma anche su chi è accusato di averli massacrati. «Non disturbateli, non vogliono...