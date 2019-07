Fibra ottica: via Manin chiusa per 4 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORITREVISO Via Manin, in centro storico, chiusa per quattro giorni. Il cartello di divieto e chiusura al traffico da martedì 30 luglio al 2 agosto, è comparso ieri all'inizio della strada. Sarà interessata dai lavori di posa della banda ultra larga di Oper Fiber, società che per conto dello Stato, gestisce le attività della rete ultraveloce. Un intervento nell'ambito del progetto Banda ultra largaItalia digitale 2020, del ministero dello Sviluppo economico, già effettuato in diverse vie della città che ha come obbiettivo il...