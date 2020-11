IL NODO

ZERO BRANCO La fibra ottica è arrivata da ormai un anno nell'elementare di Sant'Alberto. Il plesso è chiamato a diventare una centrale per fornire internet veloce a tutte le scuole di Zero Branco. Dopo tutto questo tempo, però, c'è ancora solo un cavo. Il collegamento realizzato nell'ambito del programma di Open Fiber non è mai stato attivato. «Non è commercializzabile», spiegano dal municipio. E così davanti alle lezioni a distanza imposte dall'emergenza coronavirus, prima con il lockdown e ora nei casi di quarantena degli alunni delle elementari e delle medie, le scuole di Zero Branco non possono far altro che arrangiarsi con il collegamento a internet esistente, che funziona a singhiozzo.

L'INGHIPPO

Gli insegnanti, come capitato un po' ovunque, hanno anche usato strumenti personali. Nessuno si tira indietro. Va da se, però, che avere la fibra ottica installata già da un anno e non poterla ancora utilizzare suona come una vera e propria beffa. Tanto più nelle condizioni attuali. Qual è l'inghippo? In sostanza manca il gestore. Tradotto: ad oggi il Comune non può rivolgersi a nessun operatore della telefonia per attivare quel collegamento a internet. E senza questo non si può procedere con il progetto per portare internet veloce in tutte le scuole. Il piano prevede infatti l'installazione di un ponte radio proprio dalla scuola di Sant'Alberto verso tutti gli altri plessi. Così come verso il municipio. Se il collegamento che sta alla base non è utilizzabile, però, non si può andare da nessuna parte. «La fibra ottica è stata portata all'interno della scuola di Sant'Alberto già da un anno. Ma al momento non funziona conferma il sindaco Luca Durighetto si poteva dare un'accelerata. In un periodo tanto complesso come quello che stiamo vivendo, la società avrebbe potuto attivare tutta la fibra ottica già installata. Sarebbe stato l'ideale poter contare sul collegamento a internet veloce in ogni scuola vista la necessità di ricorrere anche alle lezioni a distanza». Non è andata così, almeno fino ad ora. A quanto pare la connessione dovrebbe essere attivata a breve. Ma non ci sono ancora date precise. Nel frattempo il municipio sta pensando anche ad altri tipi di interventi nelle scuole.

CLASSI ALL'APERTO

Tra le idee sul tavolo c'è quella di realizzare delle classi all'aperto. Ovviamente non per sostituire quelle tradizionali, ma per dare una possibilità in più nelle belle giornate. Oltre al consueto rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus, il solo fatto di stare all'aperto può abbassare il rischio di contagio. Se ci sono le condizioni, quindi, non è un aspetto secondario. «Stiamo valutando la possibilità di installare delle infrastrutture nei giardini per permettere agli alunni di sedersi e di appoggiare il materiale specifica Durighetto assieme a una sorta di parete sia per consentire l'uso del proiettore sia per fare un po' di ombra, senza arrivare a coprire l'intera area». Insomma, una classe vera e propria. Semplicemente all'aperto. Si partirà dalla scuola elementare Marconi di Zero Branco. Poi si guarderà anche agli altri plessi. Adesso si apre la stagione fredda. L'obiettivo è farsi trovare pronti per la primavera. (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

