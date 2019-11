Fiamme nel negozio distrutta l'azienda bio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISASTROVILLORBA Fiamme e distruzione venerdì sera all'azienda agricola biodiversa Nonno Andrea di Villorba. Un rogo, scoppiato poco prima della mezzanotte, ha divorato il punto vendita e i magazzini dell'attività di Paolo Manzan, 53 anni ex presidente del Consorzio di Tutela del Radicchio, che in via Campagnole, a cavallo tra Povegliano e Visnadello e a ridosso dei cantieri della Pedemontana, ha costruito assieme alla moglie Sonia e ai figli Luca ed Eva una realtà apprezzatissima dai trevigiani di tutta la zona, capoluogo compreso,...