Fiamme in casa: salvato dai pompieri

L'INCENDIOTREVISO L'esplosione, il fuoco, e la casa che si riempie di fumo intrappolandolo al balcone della finestra, alla quale si è affacciato per respirare e chiedere aiuto. Con le vie di fuga completamente inaccessibili, se l'è davvero vista brutta l'inquilino del secondo piano di una palazzina Ater di via Santa Bona Nuova: il suo appartamento, ieri mattina, è stato completamente invaso dalle fiamme, partite dalla zona soggiorno. Una bombola vicino alla stufa catalitica e, forse, una sigaretta accesa. Sarebbero queste le cause...