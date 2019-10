Fiamme e fumo nero «Chiudetevi in casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INFERNO IN CENTRORIESE PIO X Un pezzo della storia di Riese Pio X distrutto dalle fiamme. Un incendio, in pieno centro storico, a poche decine di metri dalla casa di Papa Sarto, ieri alle 18 ha fatto tremare il paese. Per spegnere le fiamme è stata impegnata una task force di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Il rogo ha interessato il magazzino della SiderNorio, azienda di ferramenta, arredo bagno e materiale edile con due magazzini, uno a Vallà e l'altro a Riese. E le fiamme, altissime e visibili fino a Castelfranco,...