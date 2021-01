È stato consegnato al carcere di Santa Bona U.I., il ricercato romeno di 39 anni arrestato domenica dalla Polizia stradale trevigiana a Casale sul Sile. Condannato dal tribunale di Bergamo per una lunga serie di maltrattamenti in famiglia, l'uomo dopo la sentenza aveva fatto perdere le sue tracce, divenendo di fatto un latitante. Nei giorni scorsi la Stradale era come di consueto impegnata con diverse pattuglie nei controlli lungo le arterie trevigiane per vigilare sul rispetto delle normative anti Covid. Nell'ambito di tali verifiche gli agenti hanno istituito un posto di blocco alle porte di Casale in cui, domenica sera, è incappata una Volkswagen Golf. I poliziotti hanno intimato l'alt al veicolo dopo aver notato che a bordo vi erano cinque persone. Il conducente ha accostato e a tutti gli occupanti sono stati chiesti i documenti. Quando il nome di uno dei passeggeri è stato inserito nei database della forze dell'ordine è immediatamente stata segnalata la corrispondenza con un ricercato. Trasferito negli uffici della Polstrada il 39enne è stato compiutamente identificato e si è scoperto che si trattava esattamente del latitante fuggito da Bergamo. Su di lui infatti pendeva un ordine di carcerazione dal momento che avrebbe dovuto scontare una pena di due anni e due mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Dichiarato in arresto e dopo aver informato l'autorità giudiziaria, il romeno U.I. è stato accompagnato nel carcere trevigiano.

