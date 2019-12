Fermati prima del furto: subito liberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Già beccare i ladri è difficile, ma se quando si riesce a intercettarli non si può arrestarli, se non colti in flagrante, la lotta, secondo i sindacati di polizia, rischia di diventare impari. «Talvolta noi che lavoriamo su strada ci chiediamo se non sia una caccia alle streghe - afferma Maurizio Casagrande, segretario provinciale del segretario di polizia Sap - perchè abbiamo armi legislative spuntate per combattere certi tipi di reati» «Non la si deve vedere in questi termini - spiega però il questore Vito...