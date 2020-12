IL DIRIGENTE

TREVISO «Le vacanze di Natale iniziano il 24 dicembre. In un periodo del genere non penso sia opportuno che gli insegnanti cerchino di anticiparle. Ogni preside valuterà le richieste relative alla propria scuola. Se le respingerà, però, non potrà di certo essere biasimato». Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, non usa giri di parole. In molte scuole è scattata una vera e propria corsa per anticipare lo stop agli spostamenti tra le regioni previsto nell'ultimo decreto per l'emergenza coronavirus. Molti insegnanti originari del meridione, così come da altre regioni italiane, in servizio nelle scuole della Marca hanno già chiesto ai rispettivi istituti di poter partire prima del 21 dicembre. Cioè con almeno due giorni di anticipo rispetto all'inizio delle vacanze natalizie (l'ultimo giorno di scuola sarà il 23). Questo proprio per non rischiare di rimanere bloccati in base al decreto che stabilisce il divieto di spostarsi tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Alcuni singoli istituti della Marca hanno già ricevuto richieste di ferie da parte di oltre 50 insegnati. Tutti insieme. E il numero pare destinato a salire. «Anche se le scuole superiori sono in didattica digitale integrata, è comunque richiesta la presenza negli istituti, ad esempio per le attività con gli studenti con disabilità, e non solo chiarisce Sardella il decreto consente a tutti di raggiungere la propria residenza anche dopo il 21 dicembre. Le eccezioni rispetto al blocco degli spostamenti sono già previste. Anticipare le vacanze, poi, vorrebbe dire dover trovare tutti i sostituti necessari. E francamente oggi non mi sembra il caso». La didattica digitale integrata non rappresenta un aiuto. Anche perché al momento gli insegnanti sono chiamati a tenere le lezioni a distanza direttamente dalle scuole. Il lavoro da casa è consentito solo ai docenti che lavorano in istituti non dotati di un collegamento a internet sufficientemente potente. Concedere le ferie, inoltre, non è una cosa automatica. Alcuni istituti hanno scelto di non agganciarle alle vacanze di Natale. Un blocco totale non è però possibile. Gli insegnanti hanno comunque la possibilità di chiedere tre giorni all'anno per motivi personali. Ogni richiesta dovrà essere valutata dal preside. E far quadrare i conti non è affatto una passeggiata.

Potrebbe essere l'ultima fatica, di questo tipo, almeno. Dopo le vacanze di Natale, infatti, anche le superiori dovrebbero tornare a far lezione in presenza. Il piano di base prevede la presenza in classe del 75% degli studenti. Nella Marca significa tornare a muovere 30mila ragazzi. Proprio in questi giorni si sta ridefinendo il sistema dei trasporti. «I tempi sono strettissimi conclude Sardella potrebbe esserci un certo timore nel ritornare a scuola in presenza, alla luce dei contagi da coronavirus. Ma credo che il desiderio di riprendere una certa normalità sia decisamente più grande. Le scuole, poi, hanno già dato prova di essere luoghi sicuri. Tanto più che ora è previsto l'uso delle mascherine anche quando si è seduti al banco». (m.f.)

