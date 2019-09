Favaro: «Rivogliamo la naia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOZERO BRANCO «Il nostro obiettivo era e resta quello di costituire un corpo militare alpino per dare ai nostri giovani una prospettiva e per favorire la fratellanza e l'aggregazione sociale di cui oggi si sente la mancanza». Parole di Sebastiano Favaro presidente nazionale Ana che ieri ha presenziato a Zero Branco alla cerimonia per il 70. anniversario di fondazione del locale gruppo alpini. Erano presenti circa duemila penne nere in rappresentanza dei 90 gruppi della sezione di Treviso che conta circa tremila soci. LA CERIMONIA...