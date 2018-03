Fatture false: imprenditore in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINETREVISO C'era qualcosa che non quadrava in tutte quelle fatture. Non tanto per gli importi, giustificati dall'ipotetico acquisto di capi d'abbigliamento, quanto al fatto che le aziende che le emettevano non avevano né dipendenti né sedi in cui lavorare. Si trattava in verità di semplici società che operavano solo sulla carta (e per questo definite cartiere) intestate a cittadini originari della Repubblica Popolare, alcuni dei quali irreperibili in Italia, altri impiegati come camerieri in alcuni ristoranti cinesi tra Veneto,...