Farmatha è la prima, il 2020 è donna

GLI ARRIVI

TREVISO Si chiama Farmatha Drame, pesa 3 chili e 345 grammi ed è venuta alla luce alle 3.37 grazie al parto in acqua. «Dopo di lei 2 gemelline e altre due bambine: il 2020 è donna!» conferma entusiasta la dottoressa Ilaria Pezzani, in turno a Capodanno nel reparto di pediatria del Ca' Foncello. È una bimba di origine senegalese la prima nata a Treviso del 2020. La mamma, Bugue Diouf 33 anni, e il papà Amadou Drame per la primogenita hanno scelto un parto dolce in vasca. «Una novità che da pochi mesi abbiamo all'ospedale ma che sta crescendo nel gradimento delle puerpere» spiega Pezzani. Provata ma sorridente mamma Bugue con in braccio la bimba e molto emozionato anche il nonno.

IL PRIMATO

Dopo Farmatha ecco i vagiti di due gemelline di origine balcanica. Erano le 4.40: sono nate settimine, ma il parto è andato benissimo. Poco dopo un'altra bimba trevigiana. Ma durante la mattinata ancora due mamme in travaglio: salgono quindi a 8 i nati nell'ospedale trevigiano. Un numero che apre il nuovo decennio con un auspicio importante. L'anno scorso il primato era andato alla pediatria di Oderzo. Quest'anno invece l'ospedale opitergino ha salutato Tommaso, nato alle 17.46 del 31 dicembre, primo figlio di una coppia italiana. Pesa 3 chili e 196 grammi, gode di ottima salute e il travaglio è stato brevissimo: la mamma era stata ricoverata alle 14. Nulla invece per l'inizio del 2020. L'ospedale di Montebelluna vede invece la nascita del piccolo Enea di 2 chili e 990 grammi, venuto al mondo alle 6.17, tre ore dopo la piccola di Treviso. Anche Enea è un primogenito: felicità e ottimi auspici per la mamma, Elisabetta Luccato. A Vittorio Veneto è entrata ieri, nel primo pomeriggio, una mamma marocchina: le contrazioni erano irregolari e per scelta ha chiesto di non sapere fino alla fine il sesso del nascituro. Alle 19 ha dato alla luce Adam, un bel bimbo d 4 chili e 18 grammi. Doppio fiocco rosa a Castelfranco: alle 18.48 è nata Cecilia mentre un quarto d'ora più tardi, alle 19.03, è stato il turno di Jasmine. L'ultimo nato di San Silvestro? Ancora al Ca' Foncello: ecco Leonardo Cavallin, 3 chili e 780 grammi, venuto al mondo alle 19.18. Felicissimi mamma Maria Elena e papà Graziano, residenti a Zero Branco.

I DATI

Nel 2019 i nuovi nati all'ospedale di Treviso sono stati 2218, leggermente in calo rispetto al 2018 ma comunque in linea con la media nazionale italiana. «Le mamme straniere danno un contributo importante alla natalità - conclude la dottoressa Pezzani - ma anche le italiane stanno cercando di invertire il trend. L'età media per il primo figlio? Tra i 33 e i 35 anni circa». I nuovi nati di Treviso e provincia riceveranno oggi il braccialetto regalato dalla gioielleria De Wrachien. Una tradizione, in collaborazione con Il Gazzettino, avviata 30 anni fa dal papà di Enrico e Daniela, per omaggiare i primi nati non solo al Ca' Foncello ma anche negli altri ospedali della provincia.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA