Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Medicinali usciti dalla farmacia del Ca' Foncello senza lasciare traccia del loro passaggio nei registri ospedalieri. O al contrario consegnati sì ma solo sulla carta quando invece erano ancora in magazzino. Sotto inchiesta è finito il direttore della farmacia ospedaliera del Ca' Foncello per le presunte irregolarità nella gestione del servizio. Insieme a lui sono stati indagati almeno altri due collaboratori ma non è...