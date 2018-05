«Fanti esempio per il Paese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVITTORIO VENETO Tutti i fanti, con o senza nome, caduti nella Grande Guerra, ieri hanno fatto il loro ingresso a Vittorio Veneto, con il 34. Raduno Nazionale del Fante. Quest «il raduno della memoria e del Centenario», ha detto il governatore Luca Zaia. Per il raduno l'Associazione del Fante ha voluto una formula diversa e inusuale, ma applaudita da tutti. «Un'idea geniale far sfilare i caduti», dà atto il fante Tiziano Romio, di Camisano Vicentino. Tanta la commozione, unita alla gioia della festa, in una città imbandierata che...