Familiari disperati: «Ci è crollato il mondo»

IL RITRATTOZERO BRANCO Stava per diplomarsi geometra e trovare un lavoro per aiutare la famiglia. Ma il sogno di Klisman Gjini, 19 anni, si è spezzato nel tragico incidente che, ieri all'alba, se lo è portato via a Merlengo di Ponzano. Lo studente abitava con la famiglia nel condominio di via Dante Alighieri a Zero Branco. Klisman stava rincasando dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici quando e successo l'incidente mortale. Una tragedia infinita per mamma Marjana, 39 anni, papà Antonio, 47, e la sorellina Klara. Hanno saputo...