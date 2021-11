Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FAMIGLIA UNITACONEGLIANO Non si arrendono le speranze della famiglia Verongalli, per quanto le possibilità di ripescare Stéphane ancora vivo siano ormai ridotte al lumicino. La madre Monique, di origini francesi, oscilla tra il dolore per il marito Vittorio, recuperato dai soccorritori quando ormai era troppo tardi, e l'angoscia per il figlio disperso. Attorno a lei si stringono i cognati, i cugini, gli amici di famiglia. Il mesto via vai...