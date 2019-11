Falde alte e pioggia esondato il Negrisia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOTREVISO La pioggia battente del fine settimana ha messo a dura prova tutta la Marca, ma è tra il Coneglianese e l'Opitergino Mottense che, nella notte tra sabato e domenica, si sono dovuti precipitare a più riprese i vigili del fuoco per svuotare sottopassi, case e autorimesse invase dall'acqua. Conegliano, San Vendemiano, Oderzo, Breda e Ponte di Piave i comuni più in difficoltà assieme a Cimadolmo, dove il Negrisia ha tracimato inondando i campi e raggiungendo le abitazioni di via Roncadelle e delle zone limitrofe. L'ACQUA FILTRA...