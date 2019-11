Falciata sulle strisce: 14enne ferita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTETREVISO Stava tornando a casa da scuola. Zainetto sulle spalle e passo frettoloso visto che a quell'ora pioveva intensamente. La giovanissima, E.S., 14 anni, ha attraversato la strada in via Vicinale delle Corti, subito dopo l'incrocio con via Dunant, all'altezza della pizzeria da Pino's. Ed è stata investita da un'auto, una Fiat Bravo, condotta da F.B., 35enne residente a Treviso. L'incidente è successo alle 13.40.La ragazzina era sulle strisce pedonali, che si trovano in curva, e stava procedendo da sinistra verso destra. Era...