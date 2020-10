Fabrica About Future: le startup Miscusi e Velasca oggi in diretta streaming per parlare di futuro.

In questi anni e in particolare negli ultimi mesi, il fare impresa e più in generale il nostro modo di guardare al futuro sta profondamente cambiando. Siamo alle prese con forze trasformative dallo straordinario impatto, il rapido avanzamento tecnologico, la globalizzazione dell'economia e del mercato del lavoro, la veloce evoluzione della gig economy, l'accelerazione improvvisa dell'online a discapito dell'offline.

Per poter affrontare lo scenario complesso che stiamo attraversando serve abbracciare nuove idee, creare nuove soluzioni abituandoci a una certa dose di imprevedibilità. In questo contesto si inserisce l'iniziativa Fabrica About Future, una serie di incontri digitali con startup e aziende italiane, con imprenditori e professionisti di diversi settori dal food alla moda. Il primo appuntamento soggi alle 18.30 con Alberto Cartasegna ed Enrico Casati, fondatori rispettivamente di Miscusi, brand ristorativo italiano della pasta e Velasca, azienda di calzature artigianali maschili. Il dialogo, guidato da Massimiliano Ventimiglia, Program Director di Fabrica, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fabrica: https://www.facebook.com/fabricaresearchcentre.

