EXPORT

TREVISO Abba tende e pannelli foltovoltaici ha un grande cantiere in atto nel cuore della Cina. Alcuni uomini d'affari trevigiani, è il caso del commercialista Andrea Mescola, sono in questo momento a Singapore. E molte altre aziende hanno filiali e controllate direttamente in Oriente. La percezione del rischio è a temperature diverse. Ma le aziende sottolineano come prudenza non faccia esattamente rima con emergenza. Hangar design group di Mogliano si occupa di branding, comunicazione, web, design di prodotto, architettura, grafica e media strategy. Fondato nel 1980 dagli architetti Alberto Bovo e Sandro Manente con sede principale a Mogliano Veneto, tra Venezia e Treviso, nel 2004 ha aperto - oltre che a Milano e New York - una azienda gemella a Shanghai. «Senza dubbio l'allarme coronavirus ha modificato l'asset nel manifatturiero - spiega Alberto Bovo, uno dei fondatori di Hangar - per i prossimi giorni i negozi saranno chiusi e ai dipendenti è chiesto di lavorare da remoto. Anche le grandi catene come Starbucks e Mc Donald ha chiuso i tre quarti di negozi. Ma, e questo voglio sottolinearlo, per policy governativa, non per decisione aziendale. C'è insomma moltissima prudenza».

VOLI REGOLARI

L'architetto moglianese spiega però come l'allarme viaggi più sul web che nel quotidiano, almeno per quanto riguarda Shanghai. «Nonostante la città si trovi a non troppa distanza dal focolaio dell'epidemia, nello Hubei, la situazione è molto tranquilla. C'è attenzione, è richiesto l'uso di mascherine, fino al 29 febbraio le scuole saranno chiuse ma ci dicono che la situazione è sotto controllo. Noi, ad esempio, non abbiamo chiuso gli uffici al momento. E anche il nostro amministratore delegato su Shanghai, che in questo momento è in Italia, tornerà in Cina con volo regolare. Giusta la prudenza, ma ci dispiacerebbe se il business ne risentisse senza un reale allarme».

LE BOLLICINE

Non si brinda invece in Casa Prosecco: a Xi'an attività sospese. L'antica capitale cinese si trova nella regione confinante con lo Wuhan, dove è partita l'epidemia. Ad oggi lì si contano solo 35 contagi, ma per precauzione tutte le attività delle delegazioni sono state fermate. Anche un board di imprenditori viticoli della Marca in partenza per la Cina ha rimandato il volo a data da destinarsi. «Non mi va neppure di parlare di Prosecco in una contingenza del genere-sottolinea Stefano Zanette, presidente del consorzio della Doc- la mia preoccupazione è di tipo sanitario -. Attendiamo gli sviluppi di una situazione che non abbiamo ancora ben chiara. E cerchiamo, almeno in questi momenti, di mettere in secondo piano il business». Il Consorzio non solo ha seguito con scrupolo tutte le direttive nazionali, ma sospeso tutte le attività pubbliche per evitare inutili rischi in attesa dell'eventuale cessato allarme da parte del Governo. La città di Xi'an - localizzata nel cuore della Cina - attualmente rappresenta la più grande e sviluppata città nel centro nord occidentale della Cina. Qui, nel 2016, il Consorzio della Doc ha deciso di investire per entrare nel mercato cinese del vino, oggi in espansione. Congelate anche decisioni strategiche sull'acquisto di nuove partite e fette societarie, come conferma l'avvocato Valentino Paternostro. «Proprio ieri mattina c'era una call organizzata con il gruppo Wang, per cui in Italia lo studio cura la ricerca e la transazione di quote societarie. Ci spiegavano come i consumi quotidiani si siano ridotti alla sussistenza, di come gli uffici lavorino a scartamento ridotto. Anche gli stati vicini, è il caso di Singapore, stanno diramando misure precauzionali aggiuntive per ridurre al minimo il rischio di contagio. Si richiede però di lavare regolarmente le mani. E per chi avverta qualche linea di febbre, di acquistare immediatamente la mascherina e andare dal medico».

El.Fi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA