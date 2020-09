L'ALLARME

TREVISO Il Covid presenta il conto alle esportazioni dalla Marca. Ed è un conto salato: un miliardo di euro. Nei primi sei mesi dell'anno, caratterizzati dall'emergenza coronavirus, infatti, le imprese trevigiane hanno venduto beni e servizi all'estero per poco meno di 5 miliardi e 530 milioni di euro, rispetto ai 6 miliardi e 650 milioni del medesimo periodo del 2019, con una flessione pari al 16,8 per cento. Pressoché analoga la contrazione anche per l'import meno 16,2 % - sebbene, in termini assoluti, valga 583 milioni.

IL CALO

Il settore più penalizzato è il tessile-abbigliamento: tra gennaio e giugno il calo rispetto al primo semestre dell'anno precedente è di 29 punti, che si traduce in un ammanco di fatturato estero di quasi 161 milioni. Spicca il crollo dei flussi verso la Spagna (meno 45,4%, 26 milioni di euro), a fronte di un più moderato rallentamento in direzione Germania (17,7% pari a 11 milioni e mezzo di euro). Ovviamente speculare stop conosce l'import di prodotti del tessile abbigliamento: meno 30,8% nel complesso. Pure l'export delle calzature accusa una riduzione superiore al 21% nel periodo considerato. Altro settore in rosso, è quello della produzione dei mezzi di trasporto e dei loro componenti. La riduzione è di 72 milioni (meno 27,2%). Di questi, quasi 16 vengono persi nell'interscambio con la Germania, effetto palese delle difficoltà delle case automobilistiche tedesche. A riprova altri 15 milioni di minori vendite si contabilizzano verso Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, molto legati a quell'industria. Carpenteria metallica e mobile incassano cadute appena sotto il 20%, mentre risultati negativi ma di minor entità si registrano per gomma plastica, elettrodomestici e bevande (che in provincia significa soprattutto vino e Prosecco: meno 5,2%, ossia 18 milioni).

IL LATO POSITIVO

Le note liete? Arrivano da soli quattro settori, per giunta, in gran parte abbastanza marginali nel computo complessivo dell'export nostrano. Sono: industria del vetro (più 1,1%), elettronica e apparecchi medicali (più 2%), prodotti chimici e farmaceutici (più 3,1%) e poi l'alimentare: comparto anticiclico per definizione, è in aumento del 4,5% (11,3 milioni). «Appare sempre più chiaro il profondo danno inferto dalla pandemia alla vocazione export dei nostri territori commenta Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Fra Treviso e Belluno abbiamo perso quasi 2 miliardi in termini di minore fatturato all'estero. Ma teniamo subito presente che l'impatto diretto sull'export nasconde un impatto indiretto su tutta la filiera. Penso a tutti i terzisti collegati ad imprese esportatrici, che magari hanno investito molto in lavorazioni specialistiche, e il cui fatturato è andato in caduta libera ben oltre le variazioni aggregate dell'export. Con ripercussioni gravissime nella continuità aziendale E' abbastanza facile ripartire, dopo il fermo attività, molto più difficile riconquistare mercati e clienti che non ti hanno visto per un mese, riposizionarci dentro catene del valore che nel frattempo i leader di filiera hanno riconfigurato».

Mattia Zanardo

