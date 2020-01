IL PROGETTO

TREVISO La settimana prossima i contorni dell'operazione Medicina a Treviso saranno più chiari. Il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi (nella foto) andrà a Venezia per discutere i dettagli, che poi dettagli non sono, con i tecnici della Regione. Si parlerà di sedi, di dove realizzare il cuore della nuova facoltà. Due le opzioni sul tavolo: l'ex stabilimento Vetrelco di via dell'Ospedale e l'edificio 20 di via Scarpa, immobile totalmente da ristrutturare situato di fronte all'edificio che ospita il reparto di Oncologia. Entrambe le destinazioni hanno un pregio: rientrano nella cittadella Sanitaria in via di costruzione.

I LAVORI

A oggi l'opzione più probabile è che le nuove aule universitarie, che ha regime dovranno ospitare circa 350 studenti, verranno realizzate nell'edificio 20. L'immobile ha bisogno di una ristrutturazione totale. Ma l'idea dell'Usl è quella di demolirlo e poi sfruttare tutta la cubatura disponibile per realizzare due aule da cento posti e altre due da 60 più i locali per i docenti, aule studio e spazi comuni. Perde quota invece l'ipotesi ex Vetrelco. L'area sarebbe forse più idonea per dimensioni, ma presenta molte difficoltà in più per renderla adeguata a un corso universitario. Per anni è stata una vetreria, stabilimento dove venivano utilizzate sostanze chimiche e lavorazioni molto particolari. Per costruirci qualcosa di nuovo sarebbero necessari interventi complessi. Inoltre la posizione: via Scarpa ha collegamenti più agevoli sia per chi arriva dalla stazione che dalla tangenziale. A ogni modo le due opzioni verranno esaminate con attenzione e, già la prossima settimana, sarà presa una decisione. Investimento previsto: attorno ai sette milioni di euro.

TRATTATIVA SALTATA

Definitivamente sfumata invece la possibilità di avere tutti e sei gli anni di Medicina all'ex Disretto Militare. Usl, e quindi la Regione, e Fondazione Cassamarca non si sono trovate sul prezzo. Dopo un primo abboccamento che faceva ben sperare, la trattativa si è bloccata definitivamente: «Abbiamo solo parlato, non c'è stato nulla di scritto», ammettono dall'azienda sanitaria trevigiana. Il problema costi si è rivelato insormontabile: la Fondazione ha messo sul mercato l'ex Distretto con una valutazione di 20,4 milioni di euro. E sotto quella cifra non è voluta scendere, nemmeno per favorire lo sviluppo del progetto universitario. Usl e Regione hanno però ritenuto che non fosse il caso di investire una somma del genere. L'idea iniziale era invece quella di chiedere degli spazi, sempre nell'ex Distretto, ma in affitto. L'Usl ci avrebbe trasferito gli studenti delle professioni sanitarie, infermieri e tecnici di laboratorio, e gli studenti degli ultimi tre anni di Medicina, già a Treviso da qualche tempo. In un secondo momento, dopo l'accordo definitivo con l'università di Padova, avrebbe portato anche le matricole dei primi tre anni. Ma questo progetto, dopo alcuni incontri tra gli ingegneri dell'Usl 2 e i tecnici di Fondazione, non si è mai concretizzato. Azienda sanitaria e Regione hanno continuato a insistere per l'affitto, Fondazione non ha invece mai abbandonato la sua intenzione di vendere. Alla fine le strade si sono divise.

POLO UNICO

Abbandonata l'idea dell'ex distretto, l'Usl ha deciso di inserire l'università all'interno della cittadella sanitaria, creando così un polo completo di qualità. Nei prossimi tre anni, assieme alle nuove aule, verranno creati anche nuovi laboratori di chimica, fisica e biochimica all'interno dell'ospedale. Gli studenti che sceglieranno Treviso per il proprio percorso di studi avranno così la possibilità di passare dall'aula alla pratica medica rimanendo sempre all'interno della cittadella.

Paolo Calia

