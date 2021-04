Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(pdc) Le esequie dell'ex medico Csaba Gombos, deceduto lunedì scorso a causa di un infarto, dovranno aspettare l'esito dell'esame autoptico che la famiglia ha richiesto nella mattinata di ieri per determinare le cause del decesso. Il dottore, classe 1935, è morto improvvisamente nella centralissima piazza Europa mentre passeggiava, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Era la sua prima uscita dopo essere rimasto in casa a causa...