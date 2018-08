Ex Marazzato: alberi e verde per limitare l'impatto dello smog

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Il progetto di un grande parco commerciale sull'area ex Marazzato, che verrà realizzato dal gruppo Alì, prende quota. Ieri la commissione Via provinciale ha dato strada libera per quel che riguarda l'impatto ambientale e poi, subito dopo, si è aggiunto l'ok arrivato anche dalla Conferenza dei servizi. Il comune di Treviso, rappresentato dall'assessore all'Ambiente Alessandro Manera, nella Via non aveva diritto di voto mentre si è astenuto dalla votazione in Conferenza dei servizi. L'amministrazione Conte non vede di buon...