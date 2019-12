Ex Gil, polemica sulle aule studio: «Ci pensi l'università»

IL CASO

TREVISO «E perché dovrebbe essere il Comune a realizzare aule studio per l'Università? Alle esigenze degli studenti universitari ci devono pensare gli atenei, noi dobbiamo occuparci dei cittadini di Treviso. La commistione, in questo caso, non funziona». Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ribatte a Stefano Pelloni, suo pari grado nel Pd. Se sull'opportunità di ristrutturare l'ala nord dell'ex Gil, la biblioteca comunale, Barbisan concorda con Pelloni, la divergenza si fa totale quando si tocca il tema dei servizi da predisporre in previsione del potenziamento dell'offerta universitaria. Oltre ai corsi già presenti, presto arriverà Medicina -tutti e sei gli anni del corso di laurea- mentre Ca' Foscari intende potenziare il suo campus. Per il Pd tutto questo dovrebbe obbligare Ca' Sugana ad attrezzare la città cominciando dalle strutture per gli studenti. Per questo Pelloni, parlando della necessità di ingrandire l'ex Gil risolvendo il problema dell'ala nord ancora in disarmo, ha suggerito di realizzare aule studio a disposizione anche degli universitari. Ma Barbisan ha molto da obiettare.

IL PROGETTO

«Il completamento dell'ex Gil -sottolinea il capogruppo della Lega- è un tema molto importante per la città. E si tratta di un progetto che abbiamo sempre tenuto in grande considerazione anche se, fino a oggi, non l'abbiamo potuto affrontare perché impegnati su altri fronti. Ma il prossimo anno, finalmente, avremo l'occasione per intervenire. Lo faremo però tenendo conto delle esigenze dei cittadini di Treviso e non in base ai bisogni delle università. Non so dove abbia studiato Pelloni. Io l'ho fatto in una piccola università di provincia dove era l'ateneo a pensare a tutte le esigenze dei propri studenti e non il Comune». Detto questo, Barbisan chiarisce anche che Ca' Sugana dovrà comunque fare la sua parte nei progetti universitari. Basta mettersi d'accordo su ruoli e compiti: «Ovvio che l'amministrazione deve prendersi le proprie responsabilità anche in tema di università -precisa- ma lo deve fare esercitando le proprie competenze urbanistiche, facendosi portavoce di istanze particolari, o lavorando su quei settori dove può intervenire direttamente come il trasporto pubblico destinato ai ragazzi. Ma per quanto riguarda aule studio, mense e servizi di questi genere sono le università che dovranno organizzarsi come meglio credono, facendo le convenzioni più convenienti per loro e per gli studenti».

LO SBARCO

Tornando alla questione biblioteca, il capogruppo leghista pone anche un'altra questione a sostegno della sua tesi che non è compito del Comune occuparsi di questioni come le aule studio: «A oggi non sappiamo nemmeno quale sarà esattamente la sede di una facoltà importante come Medicina. Perché dovremmo ipotizzare aule studio all'ex Gil? Magari risulterebbero troppo lontane e scomode da quegli edifici che gli atenei sceglieranno come sedi. Meglio pensare a cose più di nostra competenza».

Paolo Calia

