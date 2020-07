LA POLEMICA

TREVISO «Ma perchè la bocciate? Che senso ha?». Antonella Tocchetto (Pd) non credeva ai proprio occhi durante la votazione che lunedì sera ha chiuso il consiglio comunale. Si stava discutendo la mozione presentata da Domenico Losappio (Gruppo Misto) che chiedeva un intervento immediato per salvare il patrimonio librario custodito nell'ex Gil, assediato dalle infiltrazioni d'acqua. Losappio ha chiesto sia interventi strutturali che un semplice spostamento dei libri, almeno quelli più antichi. La maggioranza ha però respinto la mozione ribadendo che sono tutte operazioni già previste.

LA PRECISAZIONE

Losappio però si porta lo stesso a casa un risultato: da mesi si denuncia le condizioni in cui versano i depositi della biblioteca e adesso l'amministrazione ha formalmente preso l'impegno per un intervento strutturale e decisivo: «Aver puntato i riflettori sulla situazione molto grave dei depositi all'ex Gil della Biblioteca Comunale ha dato i suoi risultati - sottolinea Losappio - dopo due interrogazioni e una richiesta di sopralluogo ai depositi ex Gil da parte mia, la giunta ha dovuto prendere atto che la situazione doveva essere affrontata al più presto. Di conseguenza è stato avviato l'iter per la progettazione dell'intervento di recupero dei depositi: cosa buona e giusta. Mi auguro che i tempi vengano rispettati». Ma una questione resta aperta: «Come stanno libri? La situazione legata all'umidità pone diversi interrogativi. Nella mozione si chiedeva che indipendentemente dall'intervento di restauro dell'edificio, si provvedesse entro 10 giorni dalla discussione della mozione a verificare, almeno a campione, come stanno i libri, attraverso una movimentazionne manuale degli scaffali. La mozione è stata bocciata e la motivazione è stata che a breve verranno fatti i controlli. Sono francamente rimasto sorpreso da questo voto. Spero che a breve significhi prima di subito, perché si è già aspettato troppo».

P. Cal.

