LA SENTENZATREVISO Il fabbricato sorto al posto dell'ex cinema Edison, nel cuore cittadino, è salvo. Almeno per ora. E il Comune bene ha fatto ad emettere un nuovo provvedimento per spiegare perchè non va abbattuto l'ultimo piano di quell'edificio cresciuto di sei metri in più rispetto all'originale. Lo ha stabilito il Tar, con sentenza pubblicata ieri, che in sostanza respinge l'azione di ottemperanza promossa dall'immobiliare Europa...