LA CAUSATREVISO Dal tribunale amministrativo si passa a quello civile. Il caso del recupero ex Edison finisce ancora una volta davanti al giudice, questa volta per parlare di risarcimenti. A Ca' Sugana è arrivata una citazione in giudizio con allegata richiesta danni per 524mila euro. E potrebbe essere solo la prima. Il comune viene accusato di aver concesso troppo al progetto di recupero dell'ex Cinema. L'edificio originario è stato...